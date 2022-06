Lo sapevi che ogni giorno circa 1800 persone sono a rischio cure per la mancanza di sangue? La raccolta non si ferma mai e proprio per questo c’è sempre bisogno di nuovi donatori.

Lo sapevi che ogni giorno circa 1800 persone sono a rischio cure per la mancanza di sangue? La raccolta non si ferma mai e proprio per questo c’è sempre bisogno di nuovi donatori. Solo nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza Covid-19, le donazioni sono diminuite del 10% su tutto il territorio nazionale. Un dato preoccupante che si unisce alla necessità di coinvolgere maggiormente i giovani, tra le fasce di popolazione meno sensibile alla tematica. Da qui nasce la campagna 'Dona che ti torna' della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’azienda Bristol-Myers Squibb che ha scelto di sostenere il progetto con l’acquisto di un’autoemoteca per il potenziamento del servizio sanitario e la promozione di attività volte a favorire la diffusione di una vera e propria “cultura del dono” su tutto il territorio nazionale. Con la donazione il nostro sangue si rigenera e dona nuova linfa all’organismo. Quello raccolto, invece, inizia un percorso nuovo e torna in movimento per raggiungere chi ne ha più bisogno grazie ai tanti volontari e operatori sanitari impegnati su tutto il territorio. Un piccolo gesto che può salvare fino a 3 vite.

