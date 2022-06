Distretto del Commercio: questionario

Analizzando le proporzioni tra chi compra e chi va in affitto si può notare che tra i 18 ed i 34 anni si registra il tasso più basso di acquisti (64,4%), percentuale che poi cresce all’aumentare dell’età per poi diminuire lievemente dai 65 anni in poi (76,8%). Il grafico sottolinea come cresca la capacità di acquisto all’aumentare dell’età, per poi frenare dai 65 anni in poi.