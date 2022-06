Liuc: si parla di economia circolare

'L’Economia Circolare come Leva per La Transizione Ecologica – Sfide e opportunità per gli attori dell’ecosistema': incontro alla Liuc lunedì 13 giugno.

L’Economia Circolare è un nuovo approccio industriale che mira a una riduzione del consumo di risorse naturali mediante un loro impiego più efficiente. Ricorrere ai principi dell’Economia Circolare può rappresentare, quindi, un’enorme fonte di vantaggio competitivo per le aziende e una opportunità per policymaker e istituzioni di vario tipo.

Se ne parla lunedì 13 giugno, alle 17, alla LIUC (Villa Jucker) nell’incontro 'L’Economia Circolare come Leva per La Transizione Ecologica – Sfide e opportunità per gli attori dell’ecosistema', al quale parteciperà il professore Davide Chiaroni, Ordinario di Strategia e Marketing al Politecnico Di Milano, e alcuni tra i più importanti attori richiesti per una più efficace transizione verso un’Economia Circolare: dalla banca al centro di ricerca, dall’editoria al mondo imprenditoriale.

