'Giovani IN Cammino' è un progetto di Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia che ha lo scopo di promuovere azioni di protagonismo e di coinvolgimento dei giovani negli oratori della Lombardia, favorendone il benessere fisico e psicofisico. Nel corso dell'anno 2022/2023, si prevede l'attivazione di 150 azioni progettuali, che verranno realizzate dalle singole Parrocchie e coordinate dagli Uffici diocesani di Pastorale Giovanile.

Nello specifico, questi progetti verranno realizzati in 4 aree: Giovani INsieme per inserire i giovani in progetti animativo-educativi; Giovani IN Campo per promuovere lo sport; Giovani IN Formazione per sviluppare capacità personali; Giovani INdipendenti per sperimentare forme di convivenza e autonomia. 'Giovani IN Cammino' vuole stimolare l'aggregazione giovanile e permettere ai giovani di accrescere le capacità e competenze personali e professionali.

Il progetto ha durata fino al 30 settembre 2023 e soggetti destinatari sono tutti i giovani di età comprese tra i 14 e i 25 anni residenti in Lombardia.

