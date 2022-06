Riqualificazione area lavatoio

A chi ha i capelli bianchi è nota soprattutto come zona lavatoio. E'un'area di proprietà comunale sul canale principale del Villoresi che, negli anni, ha finito per cadere nella trascuratezza. Ora l'Amministrazione comunale di Busto Garolfo vuole rendere omaggio a questa sua pagina di storia proponendone una riqualificazione.

