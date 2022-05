Hanno partecipato e vinto. Su cosa sia necessario per il futuro del paese, gli studenti delle classi quinte della scuola Gajo di Parabiago lo hanno detto chiaramente al Senato della Repubblica partecipando al progetto 'Vorrei una legge che...' proposto dal ministero della pubblica istruzione.

Hanno partecipato e vinto. Su cosa sia necessario per il futuro del paese, gli studenti delle classi quinte della scuola Gajo di Parabiago lo hanno detto chiaramente al Senato della Repubblica partecipando al progetto 'Vorrei una legge che...' proposto dal ministero della pubblica istruzione. Dopo avere lavorato alacremente insieme con le loro insegnanti, hanno concluso che il paese ha bisogno di una scuola più pratica e aperta alle esigenze concrete di chi la frequenta, ma anche della società. I ragazzi hanno ricevuto, per questo riconoscimento, i ringraziamenti e le congratulazioni di tutto il consiglio comunale che li ha invitati a partecipare alla seduta svoltasi l'altra sera. "Complimenti a voi ragazzi - ha detto il primo cittadino parabiaghese - per avere elaborato un testo di legge volto a garantire una scuola maggiormente pratica, è stato davvero bellissimo vedervi seduti tra i banchi del Senato , siete davvero un elemento di orgoglio per la nostra città".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!