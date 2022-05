La raccolta rifiuti per il 2 giugno

La Festa della Repubblica, quest’anno, ricorre di giovedì e, dunque, in una giornata tradizionalmente lavorativa. Vediamo come la festività inciderà sui servizi di raccolta nei vari Comuni gestiti da ALA.

La Festa della Repubblica, quest’anno, ricorre di giovedì e, dunque, in una giornata tradizionalmente lavorativa. Vediamo come la festività inciderà sui servizi di raccolta nei vari Comuni gestiti da ALA.

A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago gli operatori non saranno in servizio. Tutte le raccolte previste per giovedì 2 saranno posticipate a venerdì 3 giugno.

A Villa Cortese, invece, giovedì 2 giugno gli operatori saranno regolarmente in servizio per la raccolta di umido e plastica. Servizi regolari anche sul territorio di Buscate, con la raccolta di umido e plastica, così come a Robecchetto con Induno, dove si ritireranno carta, vetro e umido. Anche a Rescaldina servizi regolari, nonostante la festività, con la raccolta dell’umido.

Nulla cambierà, invece, nei Comuni di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, dove il giovedì non sono in programma servizi di raccolta.

Giovedì 2 giugno i servizi di raccolta saranno garantiti a Magenta, a Cuggiono e ad Ossona, mentre a Boffalora sopra Ticino le raccolte di umido e plastica previste per giovedì 2 saranno posticipate a venerdì 3 giugno.

Nulla cambierà, invece, per il Comune di Marcallo con Casone, dove il giovedì non sono in programma servizi di raccolta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!