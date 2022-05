Il comando della Polizia locale di Somma Lombardo, guidato da Umberto Cantù negli ultimi mesi si è distinto per numerose azioni di contrasto a illeciti, perpetrati ai danni di cantieri edili comunali, o ancora a furti nei supermercati della città.

Sbaglia chi ancora identifica il vigile urbano solo come colui che dà le multe. Sono moltissime le attività quotidiane in capo al comando della Polizia Locale, che troppo spesso passano inosservate ai cittadini. Proprio il comando di Somma Lombardo, guidato da Umberto Cantù negli ultimi mesi si è distinto per numerose azioni di contrasto a illeciti, perpetrati ai danni di cantieri edili comunali, o ancora a furti nei supermercati della città.

Pochi giorni fa un cantiere comunale ha subito il furto di materiale edile. Dalla centrale operativa grazie al sistema di videosorveglianza l’operatore in servizio ha subito individuato il responsabile allertando la pattuglia esterna che in breve tempo è riuscita a fermare e identificare i responsabili che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, recuperando inoltre tutto il materiale indebitamente sottratto.

Nei mesi scorsi la Polizia Locale di Somma Lombardo si è resa protagonista di altri interventi che hanno consentito l’identificazione e conseguente denuncia di soggetti responsabili di furti aggravati nei supermercati cittadini, con recupero totale della refurtiva.

"Mi preme sottolineare l’efficacia del nostro sistema di video sorveglianza – conferma Umberto Cantù – che, di recente, è stato fondamentale nell’individuazione di alcuni soggetti responsabili di furti, senza dimenticare la preparazione e reattività del nostro operatore di centrale che ha immediatamente allertato la pattuglia in servizio consentendo di assicurare i responsabili alle Autorità Competenti, e il recupero totale della refurtiva. La sicurezza dell’abitato e della comunità restano una delle nostre priorità".

