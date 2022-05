Lombardia in serie A... batti il cinque!

Nella prossima stagione calcistica di serie A saranno ben cinque le squadre lombarde presenti. Accanto a Milan, Inter e Atalanta, ecco le neopromosse Cremonese e Monza.

Dicono che il tre sia il numero perfetto, ma per la prossima stagione calcistica in Lombardia sarà il cinque. Già, cinque come le squadri della 'nostra' regione che parteciperanno al campionato di serie A. Accanto, infatti a Milan, Inter e Atalanta, ecco anche le neopromosse Monza e Cremonese. "Lombardia, insomma, assoluta protagonista - ha detto il presidente Attilio Fontana - Complimenti alle società per gli ottimi risultati raggiunti nell'anno appena concluso".

