I festeggiamenti per i 20 anni dell’Istituto entrano nel vivo: dopo il pomeriggio della mostra fotografica del 21 maggio, appuntamenti con la filosofia l’11 e 16 giugno.

Il Liceo Linguistico di Arconate e d’Europa compie 20 anni e si moltiplicano le occasioni di festa, ricordi e cultura. Sabato 21 maggio si è svolto il primo appuntamento delle celebrazioni con l’inaugurazione della mostra fotografica “Ricordi di scuola: il LAE in uno scatto”. Si è trattato di un momento per rivivere i ricordi più belli di 20 anni di storia e far conoscere la scuola e i suoi protagonisti alla popolazione e agli alunni della Secondaria di Primo Grado; con una grande affluenza di visitatori, non sono mancati anche momenti di gioco con un torneo di ping pong. La prossima iniziativa sarà invece ‘Aperitivi filosofici Arconatesi: Mondi e Linguaggi’: presso la biblioteca (di via Turati) sabato 11 giugno alle 19 relazioneranno il prof. Paolo Raffaldi (docente di Storia e Filosofia del Liceo) e Maida Mariani (studentessa del Liceo finalista delle Olimpiadi di Filosofia 2022) sul tema ‘Mondi filosofici’; giovedì 16 giugno alle 19 la stessa alunna dialogherà con il prof. Gedeone Martini (docente di Storia e Filosofia del Liceo) sul tema ‘Parole dell’alterità’; le serate saranno introdotte dal vicepreside e docente di Lettere prof. Gianluca Ronzio ed interverranno anche alcuni ex-studenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!