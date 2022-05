Arriva la Madonna di Fatima

La sera di domenica 29 maggio vedrà l'arrivo della Madonna di Fatima nelle comunità di Inveruno e Furato, due paesi decorati di cielo, di blu e bianco per accogliere la statua della Vergine Maria.

Un paese tinto di cielo: di bianco e azzurro come i colori della Vergine Maria. La comunità di Inveruno e Furato è in trepidante attesa per una settimana di grande spiritualità e devozione. “Faccio parte dell’apostolato mondiale di Fatima, l’associazione che diffonde il messaggio della Madonna ai fedeli in tutto il mondo - ci spiega don Marco Zappa - La statua arriva in Italia tutti gli anni. Il Santuario le affida il mondo, soprattutto in questo periodo, per approfondire il messaggio delle apparizioni e farle arrivare a tutti. Ora si riprende dopo il Covid, per questo desidero che sia il mio regalo alla nostra comunità, lo avevo promesso al mio ‘ingresso’ ma per ovvi motivi è poi rimasto tutto sospeso”. Stendardi ma anche decorazioni bianche e blu, un rimando al ‘cielo’ e alla preghiera, che sarà il tratto più significativo di questo pellegrinaggio. “Tre sono i momenti particolarmente significativi - ci spiega don Marco - L’arrivo domenica 29 maggio in piazza mercato; la processione del 4 giugno alle ore 21 con la consacrazione della Comunità pastorale; il saluto domenica 5 giugno alle ore 16. Ci sarà ovviamente, ogni giorno, come momento principale la messa della sera e il rosario con la predicazione. La sintesi del messaggio di Fatima: pregate, convertitevi, fate penitenza, aiutatemi a salvare le anime e consacratevi. Valori quanto mai importanti in questo periodo storico”.

Domenica 29 maggio

Ore 20.30 Arrivo in piazza del mercato, Accoglienza e Processione verso la chiesa Parrocchiale.

Introduzione alla settimana di don Vittorio De Paoli Assistente Spirituale Nazionale dell’apostolato mondiale di Fatima e Affidamento dei bambini di Prima Comunione

Ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa.

Lunedì 30 maggio

PREGATE

INVERUNO

ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace nel mondo

ore 8.10 Lodi

ore 8.30 S. Messa

Mattina: la Madonna Pellegrina in visita alla RSA

ore 12 Regina coeli

Pomeriggio

ore 16.45 Preghiera dei ragazzi

ore 17 Esposizione e adorazione eucaristica

ore 18 Vespero e benedizione eucaristica

ore 21 S. Rosario e Canto dell’Akhatisthos

Ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa

Martedì 31 maggio

CONVERTITEVI

INVERUNO

ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace nel mondo

ore 8.10 Lodi

ore 8.30 S. Messa

ore 11.30 S. Rosario e Ora Media con i sacerdoti del Decanato di Castano Primo

Pomeriggio

ore 16.45 Preghiera dei ragazzi

ore 17 Esposizione e adorazione eucaristica

ore 18 Vespero e benedizione eucaristica

ore 20.30 S. Rosario

ore 21 S. Messa a chiusura del Mese di Maggio presieduta da don Vittorio De’ Paoli

Ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa

Mercoledì 1 giugno

FATE PENITENZA

INVERUNO

ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace nel mondo

ore 8.10 Lodi

ore 8.30 S. Messa

ore 12 Regina coeli

Pomeriggio

ore 15 S. Messa con il Rito dell’Unzione degli Infermi e la benedizione degli ammalati celebrata da don Maurizio Cacciola, cappellano dell’Ospedale di Magenta

ore 16.45 Preghiera dei ragazzi

ore 17 Esposizione e adorazione eucaristica

ore 18 Vespero e benedizione eucaristica

ore 20.30 S. Rosario

ore 21 S. Messa

Ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa

Al termine la statua sarà portata in privato nella chiesa di Furato

Giovedì 2 giugno

AIUTATEMI A SALVARE LE ANIME

FURATO

GIORNATA EUCARISTICA

ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace nel mondo

ore 8.10 Lodi

ore 8.30 S. Messa e esposizione Eucaristica fino alle ore 12

ore 12 Regina coeli e riposizione dell’Eucaristia

Pomeriggio

ore 16 Esposizione eucaristica fino alle ore 20.30

ore 18 Vespero e benedizione eucaristica

ore 20.30 S. Rosario

ore 21 S. Messa celebrata da don Vittorio De Paoli

Ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa

Venerdì 3 giugno

AFFIDATEVI

FURATO

ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace nel mondo

ore 8.10 Lodi

ore 8.30 S. Messa

ore 12 Regina coeli

Pomeriggio

ore 17 Esposizione e adorazione eucaristica

ore 18 Vespero e benedizione eucaristica

ore 21 S. Rosario

Ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa

Al termine la statua sarà portata in privato nella chiesa di Inveruno

Sabato 4 giugno – Primo sabato del mese

CONOSACRATEVI AL MIO CUORE IMMACOLATO

INVERUNO

ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace nel mondo

ore 8.10 Lodi

ore 8.30 S. Messa

Mattina Momenti di preghiera dei vari gruppi di catechesi

ore 12 Regina coeli

Pomeriggio

ore 17 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa Vigiliare solenne e celebrazione del Sacramento della Confermazione degli adulti

ore 21 Processione aux flambeaux con la Madonna Pellegrina. Al termine Consacrazione al cuore immacolato di Maria

La chiesa resterà aperta per tutta la notte

Domenica 5 giugno

INVERUNO

ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace nel mondo

ore 8 S. Messa

ore 10 S. Messa Solenne con celebrazione dei Battesimi

ore 14.30 Battesimi

ore 16 S. Rosario e Conclusione di don Vittorio de’ Paoli

Saluto con il canto dell’Ave Maria di Fatima.

