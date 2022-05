Via l'amianto dal deposito della Croce Azzurra

"Siamo molto contenti di poter, con questo intervento, riqualificare un altro immobile di proprietà comunale a vantaggio della comunità tutta”

In un’ottica di riqualificazione ambientale e messa a norma delle strutture comunali, l’Amministrazione comunale inverunese guidata dal Sindaco Sara Bettinelli ha da tempo individuato, tra gli obiettivi di quest’anno, la sistemazione del deposito mezzi della Croce Azzurra.

“Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale pari a €15.900 che ci permetterà di cofinanziare l’intervento il cui ammontare è di € 24.000 per la sostituzione del tetto in amianto – commenta Sara Bettinelli - Siamo molto contenti di poter, con questo intervento, riqualificare un altro immobile di proprietà comunale a vantaggio della comunità tutta”.

Considerato il servizio della Croce Azzurra e la necessità di sistemare le strutture comunali con la più grande attenzione ad ambiente e normative, il finanziamento ottenuto è un importante aiuto per ridurre gli investimenti pubblici comunali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!