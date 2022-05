La situazione dell'area cani

La lettera ha toni forti. E chiama in causa in modo esplicito l'Amministrazione comunale. Il tema è quello dell'area cani di Dairago che, a dire di alcuni, versa in una situazione non propriamente decorosa.

La lettera ha toni forti. E chiama in causa in modo esplicito l'Amministrazione comunale. Il tema è quello dell'area cani di Dairago che, a dire di alcuni, versa in una situazione non propriamente decorosa. La questione sta facendo molto rumore anche via social. "Signor sindaco - dice una cittadina - vorrei segnalarle, perché forse le sfugge, la situazione vergognosa della nostra area cani, vi siete vantati di avere finalmente realizzato un angolo che richiedevamo da tempo , tra l'altro costato neppure poco, tutto pronto da gennaio e da gennaio adibita a fare crescere erbacce perché è chiusa". In soldini, l'area non starebbe quindi proprio assolvendo la funzione per la quale era stata creata. "Anche a chiedere agli organi competenti del perché questa situazione continui a giacere nel limbo dell'immobilità burocratica non si ottiene neppure una cortese risposta". I toni permangono forti anche nel prosieguo della lettera: "Non si scomodi a dirmi che state per inaugurarla a breve - dice ancora la cittadina - perché inaugurare un'area cani d'estate, con il caldo che si prospetta per tre mesi, quindi inutilizzabile per gran parte della giornata, e progettata senza includere uno degli alberi già esistenti per fare un minimo d'ombra dimostra da sé la poca capacità gestionale di quest'amministrazione". Un'analisi che, a quanto pare, sembra condivisa da diversi cittadini.

