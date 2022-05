Continuano a Robecchetto per i più piccoli le 'Colazioni all’Alda Merini'. L’iniziativa è promossa in collaborazione con gli 'Amici della Biblioteca' e il bar Emma.

Continuano a Robecchetto per i più piccoli le 'Colazioni all’Alda Merini'. L’iniziativa, promossa in collaborazione con gli 'Amici della Biblioteca' e il bar Emma, si svolgerà all’aperto, nel parco della biblioteca, sabato 28 maggio alle 10. Prevede, per un massimo di 15 bambini dai 3 ai 7 anni, una ricca colazione e lettura in presenza. È consigliato l’uso della mascherina. Il costo di partecipazione è di 3 euro. La prenotazione è obbligatoria, alla mail amicibibliotecarobecchetto [at] gmai [dot] com.

