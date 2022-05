Un altro importante finanziamento; ben 1 milione d 550 mila, dai fondi del PNRR che saranno destinati alla riqualificazione della piazzetta Artigiani di Turbigo.

Un altro importante finanziamento; ben 1 milione d 550 mila, dai fondi del PNRR che saranno destinati alla riqualificazione della piazzetta Artigiani di Turbigo. "Qui, infatti, da più di vent'anni si trova un cogeneratore di proprietà comunale in stato di abbandono e degrado - ha scritto il sindaco Fabrizio Allevi - Verrà trasformato in un’area verde, con un laghetto che raccoglierà le acque piovane con un progetto redatto da CAP (società di fornitura delle acque) denominato 'Spugna'. I fondi provengono ancora una volta dal PNRR, piano di investimento nazionale ed europeo che, grazie agli investimenti sulla progettualità della nostra Amministrazione, ricade ancora una volta sul nostro territorio. In particolare va a riqualificare un’area dismessa e permettere di portare al centro dell’attenzione un quartiere che ci sta particolarmente a cuore e che merita attenzione, come quello dell’Arbusta".

