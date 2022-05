Tre giorni di sport

Tutto pronto a Turbigo per la 'Festa dello Sport'. Appuntamento, allora, il 10, 11 e 12 giugno in piazza Madonna della Luna. Esibizioni, musica, divertimento e molto altro.

'Tre giorni', come si dice... "a tutto sport". L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti saranno, infatti, il 10, 11 e 12 giugno in piazza Madonna della Luna a Turbigo con la 'Festa dello Sport', organizzata dal Comune in collaborazione con la Consulta Sportiva e la Pro Loco. Diverse, allora, le società presenti, che allieteranno il pubblico con una serie di esibizioni, accompagnate da musica, gonfiabili, punto ristoro e molto altro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!