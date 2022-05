Treni e sicurezza

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato ha scritto a 11 prefetti della Lombardia chiedendo di riproporre l'accordo sottoscritto con la prefettura di Lecco per aumentare la sicurezza sui treni di Trenord e nei pressi delle stazioni.

La lettera, che segue analoga missiva dello scorso febbraio, contiene nuovi riferimenti all'emendamento, approvato dal Consiglio regionale lo scorso 10 maggio, alla legge dei servizi di Polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana. Nella relazione illustrativa all'emendamento si legge infatti di "rafforzare l'esperienza già portata avanti nel territorio del lecchese promuovendone l'estensione anche alle altre province lombarde".

L'obiettivo è quello, si legge, di "Dare avvio ad un percorso comune, per elevare la sicurezza non solo nelle stazioni, ma anche nelle aree dedicate all'attesa o all'interscambio dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale".

"L'accordo per la promozione della sicurezza integrata nella Provincia di Lecco - scrive ancora l'assessore regionale alla Sicurezza agli altri 11 prefetti - costituisce il precedente a cui far riferimento per replicare, nel maggior numero di province possibile, il buon esito dell'iniziativa".

L'assessore pertanto conclude auspicando l'adesione delle altre 11 Prefetture lombarde e lavorare a un progetto di sicurezza integrata sui treni e nelle aree delle stazioni.

