Raccolta plastica, settimanale

Il giorno resterà quello di sempre, il giovedì, ma a partire dal mese di giugno la frequenza di raccolta cambierà, passando da quindicinale a settimanale.

Il giorno resterà quello di sempre, il giovedì, ma a partire dal mese di giugno la frequenza di raccolta cambierà, passando da quindicinale a settimanale. Villa Cortese raccoglie buoni frutti dalla Tariffa Puntuale che, introdotta nel 2018, ha portato ad un apprezzabile incremento della differenziazione dei rifiuti, da parte dei cittadini: sono, infatti, cresciute le quantità di materiali riciclabili (la plastica in primis, ma anche carta e vetro), a discapito dei quelli, indifferenziati, da conferire nel sacco grigio con il Tag.

Poiché il secco indifferenziato è l’unica frazione che non può avere una seconda vita e che viene, pertanto, avviata all’inceneritore, produrne di meno attraverso una più corretta differenziazione significa compiere un gesto rispettoso per l’ambiente.

La frequenza della raccolta della plastica è l’unico cambiamento apportato al calendario dei rifiuti: per tutte le altre frazioni, nulla cambierà. Pertanto, i rifiuti organici (Umido) continueranno ad essere raccolti due volte a settimana, i rifiuti indifferenziati e il vetro una volta a settimana e la carta una volta ogni quindici giorni. Si ricorda per qualsiasi informazione relativa ai servizi di Igiene Urbana, è attivo il Numero Verde di AEMME Linea Ambiente: 800-19.63.63.

