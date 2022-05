La 12^ 'Bella Rider'

Pronti a ritrovarsi e trascorrere qualche ora all'insegna del divertimento, della musica e del cibo. Sabato 28 maggio, in Villa Gray a Turbigo la 12^ edizione di 'Bella Rider'.

Pronti a ritrovarsi e trascorrere qualche ora all'insegna del divertimento, della musica e del cibo. Sabato 28 maggio, infatti, dalle 17 a mezzanotte, ecco in Villa Gray a Turbigo la 12^ edizione di 'Bella Rider', l'immancabile appuntamento dello Sci Club Ticino. Durante tutta la manifestazione, allora, spazio, come detto, a food, banchetto cocktail, live music e dj set (Missklang, Griffo's Project, Day Off e Dj Puri & Fab the Dreamer). E, alle 18, ci saranno le premiazioni della gara sociale 'Trofeo Avis' sezione di Turbigo (memorial Ganna, Tanzini, Ghianda, Ferrari e Torno).

