Andrea: debutto da prima

Nella prima gara del campionato italiano autocross Trofeo Unicef, al suo debutto la giovane pilota castanese, Andrea Giliberti, è salita sul gradino più alto del podio.

Dice quel vecchio detto "Che chi ben comincia...". E, alla fine, allora miglior inizio non poteva esserci. Buona la prima, insomma. Anzi, buonissima! Già, perché nella prima gara del campionato italiano autocross Trofeo Unicef sul tracciato di Val D’Enza Sport Park, San Polo d’enza (RE), al suo debutto la giovane pilota castanese, Andrea Giliberti, a bordo del kartcross K3 del Giliberti Team, è salita nientemeno che sul gradino più alto del podio. "Una grande soddisfazione e emozione - racconta - Sono felice per il risultato e per la prestazione. Adesso, ci prepareremo per il prossimo appuntamento a Latina. Un grazie 'speciale' alla mia famiglia e al mio team per il supporto durante il weekend di gara".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!