Durante il sabato sera di festa a Busto Garolfo la popolare influencer Noemi Mastropierro ha fatto visita da Wishair. Un'occasione davvero particoalre per far conoscere le proposte e offerte di queste giovani parrucchiere.

Una serata... da 'divi'. Lo scorso sabato sera, 14 maggio, a Busto Garolfo si è vissuta una bellissima serata tra 'Shopping con Gusto 6^ edizione' e 'Lo Sbaracco Prima Edizione'. Due appuntamenti molto sentiti e attesi dai cittadini che hanno affollato del vie del centro cittadino. Ma le iniziative hanno coinvolto, ovviamente, in modo particolare i commercianti. Ecco allora che da Wishair, in via Arconate 1, ci si poteva davvero sentire 'divi' o 'modelli'. "Con l'iniziativa 'Inizia una nuova Favola' si è poteuto innanzitutto conoscerci e avere una consulenza completamente gratuita per risolvere qualsiasi tipo di problematica per la propria chioma - ci spiega Sara Motta - Durante la serata è stato possibile vedere sulle nostre clienti i lavori che abbiamo realizzato e che rispecchiano il loro desiderio di look. Un' ospite speciale è venuta a trovarci, madrina della nostra serata, la modella e influencer Noemi Mastropierro".

Una serata davvero meravigliosa, come si attendeva da tempo, che sicuramente ha lasciato grande soddisfazione negli organizzatori e tra i visitatori.

