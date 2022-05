Estate 2022: a tavola 1/3 della spesa delle vacanze

Sarà destinato alla tavola ben 1/3 della spesa turistica dell’estate 2022 che fa segnare il prepotente ritorno della convivialità con il superamento delle restrizioni anti Covid.

Sarà destinato alla tavola ben 1/3 della spesa turistica dell’estate 2022 che fa segnare il prepotente ritorno della convivialità con il superamento delle restrizioni anti Covid. E’ quanto afferma la Coldiretti Lombardia nel sottolineare che il cibo si appresta a diventare la voce più importante del budget della vacanza estiva in Italia, con la Lombardia che può contare su un tesoro di 34 specialità Dop/Igp riconosciute, 41 vini Dop/Igp e 268 prodotti alimentari tradizionali per un totale di oltre 300 campioni del gusto a tavola.

Secondo le prime stime di prenotazioni – continua la Coldiretti Lombardia – i dati regionali rivelano per il 2022 un avvicinamento ai livelli pre-Covid in termini di flussi, presenze e crescita della spesa turistica che aumenterebbe del 10% rispetto al 2021. Accanto alle destinazioni turistiche più gettonate c’è anche la riscoperta dei piccoli borghi dove, secondo l’indagine Coldiretti/Symbola, nasce il 92% delle produzioni tipiche nazionali, una ricchezza conservata nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture storiche.

A garantire l’ospitalità nei piccoli centri è soprattutto la rete degli agriturismi, che in Lombardia può contare su 1.700 strutture situate in campagna e immerse nella natura, anche in zone isolate, in un contesto familiare con spazi adeguati e con ampie aree all’aperto, dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio Covid fuori dalle mura domestiche.

“Se la cucina a chilometro zero resta la qualità più apprezzata – spiega Massimo Grignani, presidente Terranostra Lombardia, l’associazione per l’agriturismo e l’ambiente promossa da Coldiretti – a far scegliere l’agriturismo è la spinta verso un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare anche l’offerta di attività con servizi innovativi e attività culturali: dalla degustazione alle passeggiate a cavallo, dalle escursioni alle osservazioni naturalistiche, dal trekking alla mountain bike, dalle fattorie didattiche fino a veri e propri corsi.

Sul sito https://terranostralombardia.it/ - conclude la Coldiretti Lombardia – è possibile visionare le proposte offerte dagli agriturismi lombardi aderenti alla rete di Terranostra.

