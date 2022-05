'Capaci' di essere sentinelle di legalità

Trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e D'Amelio. A Vanzaghella, marcia della legalità con gli alunni delle Medie e incontro con Fiammetta Borsellino.

Trent'anni fa le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Il 23 maggio 1992, infatti, quando fu ucciso Giovanni Falcone; il 19 luglio dello stesso anno, invece, se ne andò per sempre anche Paolo Borsellino. Trent'anni sono, appunto, passati. Trent'anni, purtroppo, senza più due simboli di giustizia e legalità e importanti esempi per le generazioni di allora, per quelle di oggi e le future. Trent'anni dopo, Vanzaghello non dimentica e lo fa con un appuntamento che vedrà protagonisti i ragazzi delle scuole. Martedì 17 maggio ecco, allora, prima una marcia della legalità dalla scuola secondaria 'A. De Gasperi' (alle 8.45) che raggiungerà il palazzetto dello sport, dove ci sarà l'incontro con Fiammetta Borsellino, che racconterà la sua storia ed esperienza personale nella formazione attiva ad una cultura della legalità; e, a seguire (alle 11), si tornerà a scuola, per la piantumazione di un ulivo.

