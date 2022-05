Servizio di ricerca lavoro

Il sito del Comune di Arconate si arricchisce di un servizio in più a supporto dei cittadini che sono alla ricerca di un lavoro.

Il sito del Comune di Arconate si arricchisce di un servizio in più a supporto dei cittadini che sono alla ricerca di un lavoro. L’Amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con i centri per l’Impiego di Legnano, Magenta ed Abbiategrasso, ha attivato il nuovo servizio di consultazione di offerte di lavoro presenti sul territorio.

Andando sulla home page del sito comunale e cliccando sul banner 'Offerte di Lavoro' presente in fondo a destra, si verrà indirizzati alla pagina recante il link attraverso cui accedere al sito web di Eurolavoro-Afol Ovest Milano, dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie per cercare l’offerta più adatta e inviare direttamente la propria candidatura. Se la candidatura presentata sarà ritenuta in linea con le richieste aziendali, verrete ricontattati dal personale di Eurolavoro-Afol Ovest oppure direttamente dall’azienda.

