Buscate sulla via Francisca del Lucomagno: l'occasione per scoprire scorci di bellezza del territorio, verso una consapevolezza di luogo, e fare il punto della situazione sulle nocività presenti nel territorio. Sabato 14 maggio, organizzata dai Verdi.

L'occasione per scoprire scorci di bellezza del territorio, verso una consapevolezza di luogo, e fare il punto della situazione sulle nocività presenti nel territorio (inceneritore ex Accam, aeroporto di Malpensa, la brughiera minacciata e la storia della Cava di Buscate). Pronti, allora, a mettersi in cammino, perché sabato 14 maggio, i Verdi di Buscate e i Verdi del Ticino hanno organizzato, appunto, una passeggiata dalla piazza di Buscate, seguendo la Via Francisca del Lucomagno verso la Svizzera. Il ritrovo è previsto alle 10.30, con la partenza alle 11 e ritorno alle 13.

