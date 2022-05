Solidarietà su due ruote. Ai profughi da tutto il mondo che hanno trovato dimora sul suo territorio, e segnatamente a quanti sono fuggiti dall'orrore in atto in Ucraina, il Comune di Parabiago ha deciso di donare una bicicletta.

Solidarietà su due ruote. Ai profughi da tutto il mondo che hanno trovato dimora sul suo territorio, e segnatamente a quanti sono fuggiti dall'orrore in atto in Ucraina, il Comune di Parabiago ha deciso di donare una bicicletta "Con l'obiettivo - si legge in una nota - di renderli autonomi nei piccoli spostamenti cittadini". L'appello suona anche per tutti i cittadini parabiaghesi che vogliano fare una donazione in questo senso. "Le biciclette - spiega ancora il comune - verranno raccolte e saranno controllate e revisionate dai volontari che operano nelle ciclofficine locali, Legnano, Busto Garolfo, Lainate e Rescaldina". Chi volesse aderire può scrivre una mail all'indirizzo integrationmachine [at] gmail [dot] com o telefonare al 366/9380778 dove gli risponderà il Ricircolo di Rescaldina. Donatore, ciclofficina incaricata di eseguire la riparazione o la manutenzione, beneficiario ed ente che avrà distribuito la bicicletta saranno catalogati in un apposito registro.

