'I Ristoranti e i Vini d'Italia': 5 locali lombardi al top

Lombardia protagonista dell'edizione 2022 della guida 'I Ristoranti e i Vini d'Italia' dell'Espresso con ben 5 ristoranti (su 18 nazionali) ad avere raggiunto il punteggio massimo di 'cinque cappelli'.

"Un traguardo straordinario, non solo per il mondo dell'accoglienza lombarda e del marketing territoriale, ma per l'intera regione che, anche in questa occasione, si conferma al vertice delle eccellenze italiane".

Lo dice l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, evidenziando come Regione Lombardia sia protagonista dell'edizione 2022 della guida 'I Ristoranti e i Vini d'Italia' dell'Espresso con ben 5 ristoranti (su 18 nazionali) ad avere raggiunto il punteggio massimo di 'cinque cappelli'. A Milano e provincia troviamo il 'Ristorante Cracco', il 'Seta' dell'Hotel Mandarin e 'D'O' a cui si aggiungono il 'Lido 84' e 'Villa Feltrinelli' nel Bresciano.

"Il merito di questi successi e di molti altri ristoranti lombardi esaltati dalla guida 2022 - conclude l'assessore regionale - è di tutti i professionisti del settore e della loro innegabile capacità di coniugare location mozzafiato, materie prime genuine e servizi impeccabili: una ricetta vincente alla base di esperienze uniche e irripetibili".

