Regione Lombardia alla 'Stramilano'

Foto di gruppo con il presidente, buona parte degli assessori della giunta e una rappresentanza di consiglieri per la squadra della Regione Lombardia che domenica prossima, 15 maggio, correrà la Stramilano. Per l'occasione è stata anche presentata la maglietta ufficiale che la compagine regionale indosserà ai nastri di partenza. Lo slogan 'La Lombardia che corre' riprende un po' quello che è lo spirito della 49° edizione della stracittadina che, a maggior ragione quest'anno, dopo due edizioni saltate a causa del Covid, vuole simboleggiare la ripartenza.

"Finalmente - ha detto il governatore - si può dare sfogo alla voglia di stare insieme, di correre, di vedere la città e far tutto quello che in questi due anni è mancato. Sarà una grande festa e la Lombardia correrà fortissimo".

Entusiasta anche Laura, capitano della selezione lombarda. "La nostra squadra - ha detto - è composta da circa 40 colleghi. Ci stiamo allenando insieme diversificando poi le sedute a seconda delle varie frazioni che ciascuno di noi correrà. Abbiamo voglia di ripartire e ci stiamo preparando anche per non farci trovare impreparati con l'appuntamento del prossimo anno quando la Stramilano spegnerà 50 candeline. Inoltre siamo anche forti dell'entusiasmo e dell'incitamento di tutti gli altri nostri colleghi che, anche oggi, ci hanno fatto toccare con mano l'entusiasmo con il quale ci accompagneranno durante la gara di domenica".

Anche quest'anno la Stramilano si ripresenta nella sua triplice veste: la 'classica' di 10 Km, la Stramilanina di 5 Km e la Stramilano Half Marathon di 21.097 km.

Alle 8.30 i primi a partire da Piazza Duomo saranno i partecipanti alla 10 Km, la corsa non competitiva che vede cimentarsi appassionati di ogni età e livello.

Alle 9.30, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli, che attraverseranno insieme ai loro accompagnatori il centro storico di Milano per 5 Km. L'arrivo è fissato per tutti all'Arena Civica 'Gianni Brera'.

Infine, alle ore 10 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello nella quale migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo sulla classica distanza di 21,097 Km.

