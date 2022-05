Girandole colorate agli studenti

Girandole colorate. Da destinare ai ragazzi di tutte le scuole cittadine. Quanto ha deciso di fare l'Amministrazione comunale di Parabiago nella Giornata mondiale del colore.

Girandole colorate. Da destinare ai ragazzi di tutte le scuole cittadine. Quanto ha deciso di fare l'Amministrazione comunale di Parabiago nella Giornata mondiale del colore non costituisce soltanto un ricordo della centralità e della bellezza dei colori. Racchiude invece un profondo messaggio sociale: "La giornata - ricorda il sindaco Raffaele Cucchi - è stata istituita al fine di sensibilizzare tutti, ma soprattutto i più giovani, a prendere coscienza che non tutti i loro coetanei possono vivere sereni e spensierati e vedere la vita a colori, spesso abituati a vedere tutto nero costretti dalle situazioni di difficoltà in cui vivono". Vedere il colore, quindi, in ogni aspetto della vita. Anche quando sembra che questo sia scomparso o giaccia nell'ombra più completa. E questo perchè, aggiunge Cucchi, "I colori ci accompagnano nell'arte, nell'esprimere le nostre emozioni, nel cibarci scegliendo pietanze colorate, nell'osservare il mondo che ci circonda, nel vestirci e tanto altro". Concetti che l'Amministrazione ha voluto rendere presenti ai suoi piccoli concittadini donando loro girandole colorate. A consegnarle hanno provveduto lo stesso sindaco e l'assessore Barbara Benedettelli.

