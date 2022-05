'Diritto alla Prevenzione' è un’iniziativa frutto di una collaborazione tra Croce Rossa Italiana, Fondazione ANDI Onlus, Rotary e Mentadent, nata per offrire un servizio territoriale di prevenzione e prima cura alle categorie più fragili.

'Diritto alla Prevenzione' è un’iniziativa frutto di una collaborazione tra Croce Rossa Italiana, Fondazione ANDI Onlus, Rotary e Mentadent, nata per offrire un servizio territoriale di prevenzione e prima cura alle categorie più fragili della società, garantendo loro il diritto di ricevere controlli e cure odontoiatriche di emergenza. Il cuore pulsante dell’iniziativa è una vera e propria clinica odontoiatrica mobile e itinerante che nei prossimi mesi girerà l’Italia, da Nord al Sud, portando cure odontoiatriche e prevenzione alle persone che non ricevono controlli di base perché non possono accedervi, per mancanza di mezzi o di disponibilità economica.

Screening sanitari odontoiatrici, assistenza essenziale, promozione della salute orale e generale nel campo dei tumori, delle patologie trasmissibili, delle patologie metaboliche gravi come il diabete, interventi sanitari odontoiatrici in condizioni di emergenza: sono questi alcuni degli interventi e dei servizi che si realizzeranno all’interno dell’unità mobile grazie al prezioso supporto dei medici odontoiatri di Fondazione ANDI Onlus, coadiuvati all’interno della clinica, dai volontari di Rotary.

Nei suoi primi 12 mesi di attività, l’unità mobile toccherà Genova, Susa (TO), Milano, Roma, Napoli, Taurianova (RC), stazionando presso plessi scolastici, RSA, comunità residenziali, campi nomadi, aree territoriali con massiva presenza di persone migranti e raggiungendo in primis anziani, bambini, portatori di handicap, persone senza dimora.

