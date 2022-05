Immobili signorili: investimento in centro

Le zone centrali della città segnalano una sostanziale stabilità con una tenuta sugli immobili di pregio. Se c’è un segmento immobiliare che ha subito meno l’impatto della pandemia è quello degli immobili signorili.

Le zone centrali della città segnalano una sostanziale stabilità con una tenuta sugli immobili di pregio. Se c’è un segmento immobiliare che ha subito meno l’impatto della pandemia è quello degli immobili signorili in cui sono vivaci sia gli acquisti di prima casa sia quelli per investimento. Nel primo caso si cercano tagli grandi (almeno 170-180 mq) con spazi esterni, questi ultimi da sempre un must per chi acquista queste tipologie. Si considera, oltre al contesto, la tecnologia all’avanguardia e la classe energetica, elementi che dopo la pandemia sono sempre più imprescindibili. In aumento l’interesse per i servizi di sicurezza 24 ore su 24.

