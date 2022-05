Colori e fantasia a scuola

Creatività, estro, fantasia e tanto, tantissimo colore. Ragazzi al lavoro per realizzare un murales sul muro dell'asilo Nido, che si affaccia sul cortile della scuola.

Creatività, estro, fantasia e tanto, tantissimo colore. "Per una scuola viva, brulicante di iniziative e partecipata...", come hanno scritto dal Comune di Buscate. Già, perché sul muro dell'asilo Nido, che si affaccia sul cortile dell'istituto scolastico, ecco i ragazzi impegnati a realizzare un murales. "Un grazie sentito alla dirigenza scolastica e al preside, alla prof. Marchese che sta coordinando i lavori e ai nostri giovani per l'impegno e la perizia - hanno concluso".

