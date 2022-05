'100 Girasoli per la Pace! Un girasole anche per te', iniziato il 6 marzo in Cascina delle Mele a Vittuone con la semina dei girasoli, prosegue domenica 8 maggio.

'100 Girasoli per la Pace! Un girasole anche per te', iniziato il 6 marzo in Cascina delle Mele a Vittuone con la semina dei girasoli, prosegue domenica 8 maggio dalle 16 alle 18.30. I girasoli della Pace, che ora sono delle piccole piantine, hanno bisogno di cura, come di cura ha bisogno il mondo, in questo difficile momento di guerra. Nel pomeriggio sono previste alcune attività a tema (playback theatre, realizzazione di un cartellino per dare un nome al girasole che si vuole adottare, musica ...) e ci sarà una merenda con i prodotti della Cascina. La partecipazione all’evento è gratuita (iscrizione richiesta a scopo organizzativo). Chi fosse interessato a partecipare mandi un messaggio al numero 348/6502703 (sms, WhatsApp e Telegram) oppure alla mail giovani [dot] pace [dot] MI [at] gmail [dot] com.

