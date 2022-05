Maida, campionessa di filosofia

L'alunna della 5A del Liceo di Arconate e d'Europa ha partecipato alle Olimpiadi di filosofia. Dopo il primo posto a livello regionale, eccola alle finali a Roma.

Non solo gli atleti, ma anche gli studenti. Eh sì, perché accanto alle classiche e tradizionali Olimpiadi ‘sportive’, ecco pure quelle scolastiche. Lo sa bene Maida, alunna della 5A del Liceo di Arconate e d’Europa che, dopo essersi classificata prima in Lombardia, nei giorni scorsi ha partecipato alle finali di filosofia a Roma. “Una grande emozione e un sogno che è diventato realtà - racconta la ragazza - Nel mio piccolo, infatti, fin dal primo approccio alla competizione, ho desiderato avere successo, mettendo alla prova non soltanto le mie conoscenze, bensì soprattutto me stessa. Senza dimenticare l’orgoglio di essere lì a rappresentare il mio liceo”. Un’ulteriore occasione, insomma, di crescita e, allo stesso tempo, un modo per ringraziare i professori “Perché è proprio grazie a loro che ho profondamente alimentato la mia passione e la curiosità di imparare - continua - E, poi, l’esperienza delle Olimpiadi mi ha permesso di confrontarmi con persone nuove e di capire ulteriormente che la filosofia è molto più rispetto a vincere o perdere; non sono state premiata tra i primi classificati, però, nonostante ciò, mi sono sentita lieta ed appagata”. Un momento, alla fine, che rimarrà ben custodito nel suo personale album dei ricordi. “I diversi tasselli per arrivare nella capitale - conclude - la vittoria nella selezione di istituto, quindi il primo posto a livello regionale e, infine, l’appuntamento nazionale: tutti attimi che rimarranno per sempre nella mia memoria. Bello, bellissimo ogni singolo passaggio e per questo voglio invitare gli alunni della mia scuola (e non solo) a partecipare numerosi nei prossimi anni, perché ogni riflessione merita di essere espressa e il confronto con tematiche filosofiche ci rende più maturi, consapevoli e umani”.

