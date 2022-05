Maggio dei Libri: aperture straordinarie della biblioteca

In occasione del maggio dei Libri sono previste tre aperture straordinarie della biblioteca di Magnago, con possibilità di visita della mostra archeologica 'Tracce dal Passato'.

In occasione del maggio dei Libri sono previste tre aperture straordinarie della biblioteca di Magnago, con possibilità di visita della mostra archeologica 'Tracce dal Passato'. Gli appuntamenti, allora, sono domenica 15 maggio, dalle 9 alle 21, venerdì 20 dalle 20.30 alle 22.30 e domenica 29 dalle 9 alle 12. Grazie ai volontari, come detto, durante queste aperture sarà possibile effettuare una visita guidata della mostra. E’ gradita la prenotazione al numero 0331/309196 oppure scrivendo alla mail biblioteca [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!