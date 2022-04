"Tendostruttura per le attività della Prociv"

"Ritengo che una struttura da destinare alla Protezione civile debba attenersi alle attività di competenza e, dunque, confacenti alla Protezione civile stessa".

"Ritengo che una struttura da destinare alla Protezione civile debba attenersi alle attività di competenza e, dunque, confacenti alla Protezione civile stessa". Lo dice l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, intervenendo sulla destinazione d'uso della tendostruttura del Comune di Milano, gestita dalla Protezione civile, che verrà trasferita nell'area del parcheggio di Trenno, a Milano.

"Il rischio, autorizzando, a esempio, manifestazioni religiose in un centro polifunzionale come in questo contesto, è che possa crearsi un precedente unico in Italia, in contrasto con le prerogative e i compiti istituzionali in capo agli organi di Protezione civile, che in questo caso prevedono esercitazioni, formazioni e attività di supporto alla popolazione in caso di eventi emergenziali" conclude Foroni evidenziando che il Consiglio comunale di Milano aveva escluso l'uso di quel parcheggio per il culto.

