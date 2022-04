Sant'Ilario: riaperto l'ufficio postale

Dopo alcune vicissitudini, ha riaperto i battenti. Per la gioia degli abitanti della zona. L'ufficio postale della frazione di Sant'Ilario in Nerviano è tornato realtà.

Dopo alcune vicissitudini, ha riaperto i battenti. Per la gioia degli abitanti della zona che ne invocavano la presenza. L'ufficio postale della frazione di Sant'Ilario in Nerviano è tornato realtà. E, nel valutare con soddisfazione l'evento, l'ex sindaco Maurizio Cozzi, che lo ha seguito passo passo quando governava la città, fa un po' di promemoria per capire da dove il tutto sia nato: "Eravamo rimasti alla sentenza del Tar all'inizio del mese di ottobre 2021 - afferma in una nota - quando eravamo ancora al governo cittadino che dava pienamente ragione al comune, accogliendo il ricorso e annullando così il provvedimento di chiusura dello stesso, stiamo parlando di un ricorso che risale al 2015 nel quale abbiamo creduto, confermandolo, integrandolo, anche quando le possibilità di successo sembravano poche". Cozzi rivendica l'operato della sua amministrazione in merito ricordando: "Da parte nostra non abbiamo mai ceduto a nessun compromesso ritenendo fondamentale la funzione sociale che aveva e ha la presenza di quell'ufficio postale, soprattutto per le persone anziane, per una volta hanno vinto i cittadini e non possiamo che esserne soddisfatti".

