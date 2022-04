Gara di droni a Volandia

Che la sfida abbia inizio: droni in gara a Volandia. Domenica 24 aprile, infatti, al Parco e Museo del Volo, 5 team (BlueEyes - Dejawhoops - QuadPeople - SpaceTiny - WakyRacer) della IWL (Italian Whoop League) gareggeranno, appunto, con mini droni in FPV su un incredibile circuito tra gli elicotteri e i gate illuminati.

Che la sfida abbia inizio: droni in gara a Volandia. Domenica 24 aprile alle 13, infatti, al Parco e Museo del Volo, 5 team (BlueEyes - Dejawhoops - QuadPeople - SpaceTiny - WakyRacer) della IWL (Italian Whoop League) gareggeranno, appunto, con mini droni in FPV su un incredibile circuito tra gli elicotteri e i gate illuminati. Lo spettacolo ('Tiny Drone Race') sarà accompagnato da immagini video in diretta dalle telecamere presenti sui droni e proiettate sui grandi schermi. Il tutto guidato dalla regia con il commento di RHobby (Roberto Sassara) e GND (Matteo Gandini), che accompagneranno il pubblico presente (anche in diretta streaming) in questo fantastico mondo svelando i segreti e la tecnologia dei meravigliosi piccoli droni totalmente inoffensivi.

