Armida Barelli e don Mario Ciceri beati

Sabato 30 aprile, alle 10, nel corso di una Messa solenne in Duomo, saranno proclamati beati Armida Barelli e don Mario Ciceri, due figure che con l'attività di apostolato e l'impegno culturale ed educativo hanno lasciato un segno profondo nella storia della Chiesa ambrosiana e del mondo cattolico italiano.

Presiederà la Messa per la doppia beatificazione, in rappresentanza di Papa Francesco, Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro. Tra i concelebranti l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.

La celebrazione – che sarà trasmessa in diretta su TV2000 - sarà preceduta, a partire dalle 9, da un momento di preghiera per aiutare i presenti a entrare in un clima di raccoglimento.

