Si svolgerà nel contesto unico ed incantevole del ristorante Verbella di Sesto Calende la serata finale del corso 'Non solo Web Marketing' promosso dal Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino. L'appuntamento sarà per mercoledì 27 aprile con inizio alle 20.

Qui, sul terrazzo che domina il Golfo di Sant'Anna, avrà luogo un incontro tra imprese ed istituzioni. Questo, in cui saranno protagoniste 3 History Case legate al territorio, sarà la tappa finale di un corso che ha preso il via lo scorso 21 febbraio. 5 incontri che hanno avuto come protagonisti relatori del calibro di Patrizia Menichiari, Iris Chinni ed Alberta Barbargli. Un corso gratuito per gli Imprenditori del Distretto Malpensa Nord Ticino che si è posto l'obbiettivo di far sapere tutto quello che serve per promuovere un'attività sia On Line che nel Mondo Reale.

'Padrone di casa' di questo appuntamento sarà GianLuca Kovarich di Esplora il Lago Maggiore che ha organizzato il corso. Sarà affiancato nella presentazione della serata da Renato Chiodi, presidente di ConfCommercio Gallarate Malpensa, e da Edoardo Favaron, vice sindaco di Sesto Calende e presidente del Distretto. Animeranno un dibattito che presenterà figure imprenditoriali, idee curiose e performanti che possono essere di esempio.

Ci sarà Riccardo Santinon del celebre Al Borducan che da poco ha preso la conduzione del vicino Hotel Ponti di Angera. Racconterà anche della piacevole atmosfera dello stile liberty del loro Romantic Hotel & Restaurant, della vista mozzofiato offerta dal terrazzo e del famoso Elixir Al Borducan. Curiosa invece l'avventura imprenditoriale che vede impegnato GianLuca Regis ed il loro HOUSEBOATSTUDIO.DESIGN. Un progetto 'Made in Italy' che realizza HouseBoat per offrire l'opportunità di possedere un appartamento di design in luoghi super esclusivi. Un'idea creata con l’intento di rivoluzionare il mercato immobiliare anche su Lago Maggiore.

Chiuderà Alessia Gianoli di AMA Parrucchieri di Leggiuno: come un piccolo salone di acconciature può comunicare in maniera efficacie arrivando anche a dare alle stampe un proprio magazine.

