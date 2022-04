Auto elettriche: diciassette colonnine

Diciassette colonnine e trentaquattro stalli. I possessori di veicoli elettrici sotto il cielo di Parabiago potranno contare su un robusto quartier generale per poter far rifornimento alle loro auto.

Diciassette colonnine e trentaquattro stalli. I possessori di veicoli elettrici sotto il cielo di Parabiago potranno contare su un robusto quartier generale per poter far rifornimento alle loro auto. L'Amministrazione comunale del sindaco Raffaele Cucchi ha ricevuto al riguardo un contributo dalla Regione pari a 200 mila euro che andranno a totale copertura del progetto.

"La nuova rete di ricarica - spiega il Comune in una nota - tra le più estese e capillari della zona, andrà a incentivare l'utilizzo di veicoli a zero o a basse emissioni, riducendo così le emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti locali quali Pm10 e Nox".

Insomma, il beneficio non sarà circoscritto solo a chi possiede auto elettriche ma si estenderà a tutta la popolazione che potrà contare su un'aria caratterizzata da maggiore salubrità. Una delle diciassette colonnine è stata pensata a corrente continua e sorge in piazza Maggiolini, le altre sedici sono a corrente alternata e avranno minore potenza di erogazione, fino a cinquanta Kilowatt nel primo caso, fino a 22 nel secondo. Per poter usufruire delle colonnine si renderà necessario scaricare l'App mobile Wroom che è gratuito.

