Laghi: sicurezza e vigilanza

Infiltrazioni, scarichi illegali, bombe d’acqua sempre più frequenti; sono tante le minacce all’efficienza e alla sicurezza delle fognature, elemento essenziale per il corretto funzionamento delle smart city del futuro. Per questo, Gruppo CAP lancia una open innovation challenge con l’obiettivo di individuare le proposte più innovative ed efficaci per far fronte al fenomeno delle infiltrazioni nella rete fognaria.