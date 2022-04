Nuovo spazio multisensoriale

Un nuovo spazio per la riabilitazione di bambini con disabilità intellettive e disturbi del neuro-sviluppo al centro diurno per l’autismo dell'ospedale San Paolo di Milano.

Un nuovo spazio per la riabilitazione di bambini con disabilità intellettive e disturbi del neuro-sviluppo al centro diurno per l’autismo dell'ospedale San Paolo di Milano. Si chiama 'Sensei', un luogo che mette a disposizione dei piccoli tecnologie innovative per regalare loro un'esperienza multisensoriale personalizzata. Gli strumenti sono in grado, infatti, di riconoscere i movimenti e in base a questi rispondono con luci, fragranze, proiezioni e bolle mentre un operatore stimola i bimbi all’interazione.

