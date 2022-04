Bando Leva Civica

Aperto il bando regionale relativo alla Leva Civica Lombarda Volontaria in emergenza Covid-19. "Saranno finanziate con 1,8 milioni di euro - ha spiegato l'assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli - le iniziative finalizzate a favorire i valori della solidarietà e la crescita umana e professionale dei giovani tra i 18 e i 28 anni".

Aperto il bando regionale relativo alla Leva Civica Lombarda Volontaria in emergenza Covid-19. "Saranno finanziate con 1,8 milioni di euro - ha spiegato l'assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli - le iniziative finalizzate a favorire i valori della solidarietà e la crescita umana e professionale dei giovani tra i 18 e i 28 anni".

"In particolare - ha chiarito l'assessore - intendiamo favorire la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali, nell'ambito dell'assistenza e del servizio sociale. Settori nei quali, oggi più che mai, sia per via della pandemia sia per la necessità di accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, è necessario incrementare i servizi offerti".

Sono finanziati progetti presentati da Enti promotori con durata di 12 mesi che prevedono la presenza di minimo uno e massimo sei volontari, di età 18 -28 anni, per ciascun progetto. Ogni progetto può insistere esclusivamente sul territorio di una ATS, cioè un progetto non può operare in territori afferenti ad ATS diverse, pena l'inammissibilità. La valutazione sarà a cura del Nucleo di Valutazione appositamente costituito con decreto regionale.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it Il bando resterà aperto fino alle 17 del 31 maggio.

