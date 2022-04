Omaggio a Elio Bona

Una mostra presso lo Spazio Arte Contemporanea di Robecchetto con Induno. Omaggio all'architetto e artista Elio Bona.

Una figura punto di riferimento a Castano e più in generale nel territorio. Pagine e pagine scritte con quella sua duplice passione, da una parte, infatti, la professione di architetto, dall'altra, invece, l'attività artistica di pittore, senza dimenticare l’impegno nell’ambito della società civile e in politica. E a Elio Bona, allora, oggi ecco l'omaggio con una mostra presso lo Spazio Arte Contemporanea, di via Carducci a Robecchetto. L'inaugurazione è prevista per domenica 10 aprile, alle 15, mentre sarà possibile visitarla da mercoledì a domenica, dalle 14.30 alle 19.30, oltre alle due aperture straordinarie, sabato 16 dalle 9 alle 13 e domenica 24, sempre dalle 9 alle 13. E' consigliata la prenotazione (scrivendo alla mail info [at] spazioartecontemporanea [dot] com oppure chiamando lo 0331/1227674; ingresso consentito previa esibizione del green pass rafforzato). Per maggiori informazioni, consultare il sito www.spazioartecontemporanea.com.

