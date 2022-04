Da luogo di illegalità a realtà di accoglienza e aiuto per chi ha più bisogno. Taglio del nastro a Bareggio per la 'Casa di Manu'.

Un tempo era ostaggio della criminalità organizzata che se ne serviva per losche attività. Adesso lei, la casa di Manu, è rinata a nuova vita e nel segno della legalità. Al taglio del nastro erano presenti, oltre al sindaco di Bareggio, Linda Colombo, anche l'assessore regionale Riccardo De Corato, i consiglieri Silvia Scurati e Carlo Borghetti, i servizi sociali del Comune, le Forze dell'ordine e il parroco don Luca. Il primo cittadino ha espresso verso tutti un ringraziamento per la partecipazione a un evento che dona a Bareggio un nuovo spazio di socialità e cultura della legalità. "Come Amministrazione comunale - ha spiegato Colombo in una nota - siamo molto soddisfatti perché il nostro obiettivo è di non lasciare indietro nessuno di questi beni riconvertendoli e recuperandoli per dare nuovi servizi alle famiglie in difficoltà".

