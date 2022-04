Il richiamo della Sardegna torna ad alimentare i sogni impolverati degli enduristi e, per appagare la fame di sterrato, arriva la quarta edizione consecutiva dello Swank Rally.

Il richiamo della Sardegna torna ad alimentare i sogni impolverati degli enduristi e, per appagare la fame di sterrato, arriva la quarta edizione consecutiva dello Swank Rally di Sardegna, prevista per il prossimo 27 Settembre – 1 Ottobre. Squadra che vince non si cambia: dopo i successi raggiunti anno dopo anno il brand Deus Ex Machina e Adventure Riding, società organizzatrice di eventi capitanata da Renato Zocchi, rinnovano la partnership che ha dato vita alla grande avventura dello Swank Rally di Sardegna. Nato sull’onda del mitico Rally di Sardegna, grazie all’unione della formula Swank Rally, ideata da Deus Ex Machina per i rally dedicati a moto special e vintage, con l’esperienza e professionalità di Adventure Riding, lo Swank Rally di Sardegna, in 4 edizioni è diventato uno degli eventi off road più seguiti a livello europeo.

La formula è semplice, ma efficace: i piloti per ogni tappa affrontano una prova speciale a tempo, tempo che ogni partecipante si auto-cronometrerà, rendendo l’evento una vera e propria gentleman race. Il rally è aperto a moto vintage, moderne e special e tutti sono i benvenuti: amatori, campioni e veterani dei rally. Le modalità di partecipazione che hanno reso lo Swank Rally di Sardegna un piacere rimarranno le stesse. Sarà infatti possibile registrarsi nella categoria Competitiva in cui è d’obbligo la licenza di pilota e la navigazione con road book, divisa tra vintage (R1) e moderna (R2), oppure nella categoria Non Competitiva (E1) che seguirà gli stessi percorsi, ma con possibilità di partecipare semplicemente con la tessera del moto club e scegliere il metodo di navigazione, senza entrare nella classifica ufficiale.

Si conferma il successo della classifica speciale dedicata ai team, formati da 3 o 4 piloti, di cui si attendono anche team ufficiali. Molte nuove iniziative si aggiungono al programma, mantenendo però lo spirito che contraddistingue l’evento e che lo rende unico nel panorama motociclistico. Le novità iniziano dal prologo dove la prima prova auto-cronometrata al Crossodromo della Malpensa si svolgerà in notturna, come da tradizione delle famose edizioni del rally di Sardegna negli anni 80. Non mancherà l’apprezzatissima tappa Milano – Genova per raggiungere l’imbarco del traghetto attraverso sterrati e mulattiere. Lungo questo percorso i piloti parteciperanno a 2 prove speciali. Una novità assoluta: la gara di accelerazione (come nelle gare di regolarità degli anni 70) che sarà disputata sulla celebre pista prove Pirelli di Vizzola Ticino, eccezionalmente concessa dal nostro nuovo sponsor Metzeler, ed una seconda prova speciale sulle montagne dell’entroterra Ligure.

L’arrivo in Sardegna con sbarco ad Olbia sarà il più importante cambiamento: quest’anno i percorsi si svilupperanno infatti sulla costa est lungo tracce da 270 a 280 Km con 80 Km di prove speciali, mai affrontate prima dai partecipanti dello Swank Rally di Sardegna, ma che non saranno da meno rispetto agli anni passati per quanto riguarda scenografia e divertimento. Con la prossima edizione si rinnova per il quarto anno di seguito la fortunata partnership con Yamaha. La casa dei tre diapason infatti approderà in terra sarda portando i Tènèrè Spirit Ambassador e la loro cavalleria, pronta per omaggiare ancora una volta il nome che ha conquistato la gloria e i cuori tra i deserti africani. Si unisce alla squadra un nuovo importante partner – GNV che imbarcherà all’avventura la carovana del Rally e ospiterà le premiazioni in una delle sale speciali all’interno dei traghetto durante il tragitto di ritorno da Olbia a Genova. Motor Bike Expo, fiera motociclistica tra le più importanti della scena europea rinnova il rapporto con lo Swank Rally di Sardegna portando la sua squadra dalle pianure lombarde alle spiagge sarde.

La fiera che per il 2023 si terrà a fine gennaio a Verona ospiterà lo stand dedicato allo Swank Rally di Sardegna per ritrovarsi raccontare a tutti gli appassionati le loro avventure al Rally. Quest’anno prenderà parte all’avventura anche Metzeler che per l’occasione lancerà il nuovo penumatico offroad Karoo 4. Sarà inoltre assicurato da parte della azienda tedesca il servizio di cambio gomme a tutti i partecipanti, sia in continente sia sull’isola, per non lasciare nessuno senza tasselli durante l’evento. Breitling si riconferma Orologio Ufficiale dell’evento e anche per questa edizione schiererà la sua Squadra di piloti ai blocchi di partenza della gara Un ulteriore servizio sarà inoltre fornito da Garmin a tutti gli amatori che parteciperanno con i navigatori satellitari del famoso brand leader di mercato.

I tecnici Garmin infatti seguiranno l’evento tappa per tappa per dare supporto tecnico a chiunque ne abbia bisogno. In collaborazione con Garmin, ci sarà anche un riconoscimento speciale dedicato alla navigazione. Il Precision Trophy infatti premia i tre piloti della categoria “Experience”, che avranno percorso nel complesso di tutto l’evento, il numero di chilometri più vicino a quello indicato dall’organizzazione. Ai partner tecnici si aggiunge quest'anno Olitema, la linea di oli motore con basi sintetiche sostenibili di origine naturale che si sta distinguendo sul mercato per la sua filosofia green. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e i tanti piloti già iscritti fanno presagire un’edizione speciale come mai prima. Info e iscrizioni: www.rallydisardegna.com

