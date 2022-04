Fine asciutta. Rientra l'acqua in tutto il Naviglio Grande fino a Milano. Le manovre di aumento delle portate effettuate dalle prime ore di questa mattina.

Con le manovre di aumento delle portate del Naviglio Grande, effettuate questa mattina all’alba allo sbarramento di Turbigo e il conseguente abbassamento della traversa gonfiabile di Abbiategrasso, che dalla scorsa settimana impediva il passaggio dell’acqua verso Milano, sta terminando l’asciutta totale su tutto lo storico canale. L'arrivo dell'acqua nell'area portuale del capoluogo lombardo è previsto in serata.

Questa reimmissione dell’acqua in due tempi (nelle tratte Turbigo-Abbiategrasso e Abbiategrasso-Milano) è stata appositamente pianificata dal Consorzio Est Ticino Villoresi alla luce dell’attuale deficit idrico, che le piogge dei giorni scorsi hanno consentito solo in minima parte, purtroppo, di alleviare.

L’Ente, che gestisce il Canale Villoresi e il Sistema dei Navigli milanesi (Grande, Bereguardo, Pavese, Martesana, di Paderno), ha infatti completato gli interventi di recupero spondale nei cantieri attivati, lo scorso novembre, tra Castelletto di Abbiategrasso e Gaggiano, anticipando altresì alcune attività previste nella prossima asciutta autunnale e ottimizzando in questo modo il periodo di asciutta prolungata.

“E’ evidente, da parte nostra, il proposito di preservare il più possibile risorsa idrica” commenta il presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi Alessandro Folli. “Veniamo da un inverno particolarmente secco e senza neve in montagna; alla luce di questi presupposti la stagione irrigua, che è ormai imminente, potrebbe rivelarsi problematica. Confidiamo che la primavera possa portare una vera e propria inversione per quanto riguarda la tendenza climatica che perdura ormai da diversi mesi” conclude Folli.

I 5 metri cubi al secondo d’acqua immessi questa mattina a Turbigo vanno ad aggiungersi ai 7 introdotti in alveo lo scorso 28 marzo; ulteriori manovre, che verranno effettuate nelle prossime settimane in base alle esigenze idriche espresse dagli utenti in avvio di stagione irrigua dalla metà del mese di aprile, riporteranno progressivamente il canale sino alla competenza dei 64 metri cubi al secondo.

Questa mattina sono state altresì compiute le prime regolazioni per la reimmissione delle portate anche nel Naviglio Martesana, dove a differenza dei Navigli occidentali l'asciutta è stata solo parziale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!