La 20^ Milano Marathon

Dopo la straordinaria edizione 2021 che ha segnato l’ingresso di Milano Marathon nell’olimpo delle maratone mondiali (miglior crono maschile e femminile del 2021 e terza maratona più veloce di sempre a livello maschile dopo Berlino e Londra), la 'Milano Marathon' si prepara a festeggiare la sua 20^ edizione il 3 aprile. Nuovo Title Sponsor dell’edizione 2022 è Telepass, società leader per la mobilità delle persone in movimento in ambito urbano ed extraurbano. Dopo le limitazioni dovute alla situazione sanitaria mondiale si torna alla formula classica, con Maratona, Relay Marathon, School Marathon e Marathon Village, per festeggiare finalmente insieme a tutti i runner un traguardo storico e ricco di significato.

