Prociv: "Grazie ai 112 volontari"

Tre giorni di esercitazione, otto gruppi di Protezione Civile coinvolti, 112 volontari che hanno preso parte all'attività. È questo il bilancio della tre giorni di esercitazioni, presieduta dal Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Città di Magenta.

Tre giorni di esercitazione, otto gruppi di Protezione Civile coinvolti, 112 volontari che hanno preso parte all'attività. È questo il bilancio della tre giorni di esercitazioni, da venerdì 25 a domenica 27 marzo, presieduta dal Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Città di Magenta, che si è svolta sul territorio e che hanno coinvolto, oltre a quello di Magenta, i gruppi di Arluno, Bareggio, Buscate, Corbetta, Cornaredo, Sedriano e Vittuone.

"Sono davvero orgogliosa di presiedere, in qualità di Sindaco, il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Magenta che ha organizzato in maniera impeccabile questa importante esercitazione, la prima dopo la pandemia, con una partecipazione così elevata. A loro i miei complimenti per questo e non solo. È un gruppo formato da uomini e donne, ragazzi e ragazze, pronti a compiere sacrifici straordinari e mettersi al servizio dei cittadini – ha commentato il sindaco Chiara Calati – I volontari, di Magenta e di tutta la Protezione Civile, hanno già dato prova di cosa sia per loro la solidarietà e l'altruismo nei giorni bui della pandemia, ed oggi ci dimostrano ancora una volta il loro spirito di servizio verso la comunità con questa esercitazione che ha coinvolto l'intero territorio e che dimostra come questi ragazzi siano sempre pronti a mettersi in gioco, per imparare e migliorare al solo scopo di aiutare. A tutti loro non può che andare il più sentito e sincero ringraziamento da parte di tutta la Città. Un ringraziamento di cuore anche ai musicisti della Banda IV Giugno, presenti alla cerimonia di premiazione dei volontari, alla Croce Bianca di Magenta che ha preso parte all'esercitazione, e a Dario Pasini, Giovanni Vailani e Luigi Scolari, rispettivamente presidente e membri del Comitato di coordinamento del Volontariato di Milano".

“Posso affermare che l'esercitazione, che ha visto impegnati 112 volontari su tre differenti scenari, è stata un successo ed ottima è stata la collaborazione tra gli otto gruppi di Protezione Civile che hanno partecipato – ha commentato il coordinatore del gruppo comunale di Magenta, Fabio Abbiati – Un particolare ringraziamento va all'Amministrazione comunale, al Sindaco Chiara Calati e all'Assessore Luca Aloi, che ci hanno sempre sostenuto, e alla Polizia Locale per il supporto fornito. Speriamo di poter replicare ancora questa bellissima esperienza a Magenta per il prossimo anno".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!